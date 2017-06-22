Samanyolu Haber /Gündem / Paris saldırganıyla ilgili Türkiye iddiası /22 Haziran 2017 17:51

Paris saldırganıyla ilgili Türkiye iddiası

Paris'te bu hafta başında meydana gelen terör saldırısının ardından soruşturmayı derinleştiren Paris savcılığı, terörist hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Şanzelize saldırganı Türkiye’ye sık sık gitmiş

Başkent Paris’in işlek caddelerinden Champs Elysee’de içinde silah ve patlayıcı bulunan bir aracın polis arabasına çarparak gerçekleştirilmeye çalışılan terör saldırını inceleyen savcu Molins, “Saldırgan 2016’da birkaç kez Türkiye’ye gitmiş” ifadesini kullandı.

Paris savcısı Francois Molins, düzenlediği basın toplantısında saldırganın isminin “Adam D” olduğunu ve Fransa vatandaşı olduğunu ifade etti. Adam D’nin 2016’da sık sık Türkiye’ye gittiğini ve orada yanında taşıdığı yüklü miktarda altın ve mücevher dolayısıyla sorgulandığını belirten Molins, ayrıca saldırganın çok fazla silah ve mühimmatı bulunduğunu da dile getirdi.

Adam D’nin Suriye’ye gitmek istediğini ve IŞİD’i desteklediğini söyleyen Molins, “Aracında bulunan silahlar, çok büyük ölçekli bir terör saldırısı düzenlediğini gözler önüne seriyor. Eğer başarılı olsaydı insanların üzerine çok korkunç sonuçları olurdu” dedi.

Molins, soruşturmanın devam ettiğini söylerken, saldırı sırasında ortaya salınan turuncu gazların incelendiğini ve Tunuslu bir kadınla evli olan Adam’ın aracında bir tüfek, iki tabanca ve mühimmat bulunduğunu ifade etti.
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