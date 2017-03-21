Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Cumartesi günü Paris Orly Havalimanı'nda gerçekleşen saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.





Ziyed Ben Belgacem adlı saldırgan, bir askerin silahını almaya çalışmış, başarısız olunca da kaçarak saklanmaya çalışmıştı. Polise teslim olmayı reddeden saldırgan daha sonra öldürülmüştü.





KADIN ASKERİ REHİN ALIYOR





Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, saldırgan elindeki çantayı yere bırakıyor ve kadın askere arkadan yaklaşarak kafasına silah dayıyor.





Ziyed Ben Belgacem daha sonra diğer polislere, "Silahlarınızı yere bırakın. Ben burada ölmeye geldim. Birçok kişi ölecek" diye bağırdığı kaydedilmişti.





ÇANTADAN YAKIT BİDONU ÇIKTI





Kadın askerin rehin alındığı ilk dakikalarda kimsenin karşı koyamadığı görülüyor. Yolculardan bazıları ise saldırganın bulunduğu taraftan uzaklaşmaya çalışıyor.





Saldırganın yere bıraktığı görülen çantadan, yakıt dolu bir bidon, bir adet Kur'an ve cebinden 750 euro nakit çıktığı bildirilmişti.









Bu arada saldırı girişiminde bulunan failin kanında uyuşturucu ve alkol olduğu tespit edildi.





Savcılığa dayandırdığı haberinde, yapılan otopside 39 yaşındaki saldırganın kanında 0,93 oranında alkol ile kokain ve marihuana tespit edildi.





Saldırgan havalimanında bir askere saldırarak elinden silahını almış, olay yerindeki diğer askerin ateş açması sonucu ölmüştü. Olay yerindeki askerler, saldırganın 'Allah için ölmeye geldiğini' söylediğini aktarmıştı.





Terör saldırısı şüphesi





Saldırganın babası ise Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada oğlunun terörist olmadığını ancak alkol içip, marihuana kullandığını söylemişti. Ancak Paris Başsavcısı François Molins, olayın bir terör saldırısı olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Saldırganın radikalleştiğine dair işaretler olduğunu aktaran Molins, havaalanındaki girişiminde insanları öldürmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi. Daha önceden sabıkalı olan saldırganın 2015’te evinin arandığı ancak radikalleştiğine dair bir delil bulunamadığı da aktarılan bilgiler arasında.

Fransa’da 2015’ten bu yana 200’den fazla insanın ölümüne yol açan pek çok İslamcı saldırı düzenlendi. 13 Kasım 2015’te düzenlenen saldırılardan sonra ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Aralık ayında olağanüstü hal Temmuz 2017’ye kadar uzatıldı. 23 Nisan ve 7 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeni ile ülkede güvenlik birimleri tetikte.