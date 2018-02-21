Paris Büyükelçisinden RTL'ye: Altanlar ve Ilıcak'a müebbet verilmedi

Türkiye'nin Paris büyükelçisi: Altanlar ve Ilıcak müebbet hapse mahkum edilmedi









Musa'ya, konuk olduğu Fransız RTL radyosunda, geçen hafta ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak da soruldu. Ancak Büyükelçi Musa, gazetecilerin müebbet hapse mahkum edilmediklerini söyledi.





Programı sunan gazeteci büyükelçiye "Türkiye'de altı gazeteci, bunların üçü ünlü gazeteciler, geçtiğimiz günlerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişiler terörist miydi? 15 Temmuz'dan sorumlu tuttuğunuz Gülen'e yakın oldukları yönünde açıklamalarda bulundukları iddia ediliyor. Açıklamalar yüzünden ömür boyu hapse mahkum olabilir miyiz?" sorusunu sordu.





Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ise konunun yargıya taşındığını ve bu konuda açıklamalarda bulunamayacağını belirtti. Sonrasında ise, "Hangi gazetecilerden bahsediyorsunuz. Çünkü ben de gündemi takip ediyorum ama bu bilgiye rastlamadım" dedi.





Gazeteci de, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ağırlaştırılmış hapse mahkum edildiklerini bir kez daha hatırlattı. Bunun üzerine büyükelçi Musa, "Hayır, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmediler." yanıtını verdi.

Gazeteci bunun üzerine müebbet hapse mahkum edildikleri bilgisini bir başka kaynaktan doğrulattı.





Büyükelçi Musa ise yanıtında ısrarcı oldu:





"Bence kaynaklarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekir çünkü benim bildiğim kadarıyla ömür boyu hapse mahkum edilmediler. Nazlı Ilıcak’ı ismen tanıyorum, katıldığı programları da izledim. Benim bildiğim kadarıyla Savcı haklarında bir kaç yıllık hapis cezası talebinde bulundu. Ama ömür boyu hapis cezası değil."





Programda gazeteci son olarak 'bu karar sizi şaşırtıyor mu?' sorusunu sordu. Büyükelçi Musa'nın yanıtı ise şu oldu:





"Şaşırtmıyor ama bu bilgi bende yok. Sadece bunu demek istedim. Eğer bir gün davet ederseniz F... veya sizin dediğiniz gibi Gülen hareketi hakkında da konuşmak isterim."





ahvalnews.com