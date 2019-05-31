Samanyolu Haber /Dünya / Paris Belediyesi'nden dünyaya örnek olacak adım /31 Mayıs 2019 23:33

Paris Belediyesi'nden dünyaya örnek olacak adım

Paris Belediyesi, 52 park ve bahçede 8 Haziran’dan itibaren sigara içilmesine yasak getirecek.

SHABER3.COM

Paris Belediyesi, 52 park ve bahçede 8 Haziran’dan itibaren sigara içilmesine yasak getirecek.

Yasak getirilen park ve bahçeler, başkentin yeşil alınlarının yüzde 10’nu oluşturuyor. 2018 yılı Temmuz ayında Paris’teki 6 parkta, “deneme” amaçlı sigara yasağı uygulamaya sokulmuştu.

Paris Belediyesi tarafından "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, yeni uygulamayla, başkentte sigara yasağı getirilen park ve bahçe sayısının 52’ye çıkartıldığı bildirildi.

Haziran ayı boyunca, belediye görevlileri söz konusu parklarda sigara içenleri sadece uyaracak. Temmuz ayı başından itibaren ise yasağı uymayanlar, 38 euro para cezasına çarptırılacak.

Paris Belediyesi, 2015 yılından itibaren yaklaşık 500 parktaki oyun alanlarında sigara yasağı uygulamasına gitmişti.
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