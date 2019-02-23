Parçalanan ayakkabının bedeli Nike'a fatura edildi: Hisseleri düştü

Parçalanan ayakkabının bedeli ağır oldu: Oyuncu sakatlandı, Nike hisseleri bir günde düştü

Basketbolun yeni LeBron'u Zion Williamson'ın ayakkabısı parçalandı, oyuncu sakatlandı. Nike yaptığı açıklamada, "Tabii ki çok endişeliyiz ve Zion'a hızlı bir iyileşme diliyoruz. Bu istisnai bir olay olsa da sorunu belirlemek için çalışmalara başladık" demişti.





Parçalanan ayakkabıdan oyuncunun sakatlanması ise Nike'a pahalıya patladı.





Yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini bildiren firmanın açıklaması hisselerinin sert bir şekilde düşmesine engel olamadı. Nike firmasının hisseleri bir günde 1.7 oranında düştü.





