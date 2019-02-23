Samanyolu Haber /Dünya / Parçalanan ayakkabının bedeli Nike'a fatura edildi: Hisseleri düştü /23 Şubat 2019 12:40

Parçalanan ayakkabının bedeli Nike'a fatura edildi: Hisseleri düştü

NBA'da Duke Blue Devils oyuncusu Zion Williamson'ın Nike marka ayakkabısı parçalandı, oyuncu sakatlandı. Nike'ın hisseleri düştü

NBA oyuncusu Zion Williamson'un maçta ayakkabısı parçalandı, Nike hisseleri düştü

Parçalanan ayakkabının bedeli ağır oldu: Oyuncu sakatlandı, Nike hisseleri bir günde düştü
Basketbolun yeni LeBron'u Zion Williamson'ın ayakkabısı parçalandı, oyuncu sakatlandı. Nike yaptığı açıklamada, "Tabii ki çok endişeliyiz ve Zion'a hızlı bir iyileşme diliyoruz. Bu istisnai bir olay olsa da sorunu belirlemek için çalışmalara başladık" demişti.

Parçalanan ayakkabıdan oyuncunun sakatlanması ise Nike'a pahalıya patladı.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini bildiren firmanın açıklaması hisselerinin sert bir şekilde düşmesine engel olamadı. Nike firmasının hisseleri bir günde 1.7 oranında düştü.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Parçalanan ayakkabının bedeli Nike'a fatura edildi: Hisseleri... Sonraki Haber >>

NBA oyuncusu Zion Williamson'un maçta ayakkabısı parçalandı, Nike hisseleri düştü

NBA oyuncusu Zion Williamson'un maçta ayakkabısı parçalandı, Nike hisseleri düştü

Pilot kokpitte böyle yakalandı!

Pilot kokpitte böyle yakalandı!

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Hidrojen tankı patladı

Hidrojen tankı patladı

Sıfır aracı bayide parçaladı

Sıfır aracı bayide parçaladı

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

Deniz Baykal yemin etti

Deniz Baykal yemin etti

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:21:41