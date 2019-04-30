Samanyolu Haber /Gündem / Parasız yatılı okuyan öğrenciler şokta /30 Nisan 2019 12:18

Parasız yatılı okuyan öğrenciler şokta

Hükümet, Saray'ın lüks harcamalarını kısmak yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden 2 milyar TL kesti. Kesintilerde öyle bir kalem var ki AKP'nin dar gelirliye bakışını göstermesi açısından manidar. Parasız yatılı okuyan öğrencilerin ailelerine verilen yardım ödeneğinden 103 milyon TL kesildi. İlkokul, lise, imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencilerine verilen burslardan da 20 milyon TL kesinti yapıldı.

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Kamuda kiralık araba ve bina saltanatına göz yuman ve bütçe açığında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, "tasarruf tedbiri" adı altında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden milyarlarca liralık kesinti yaptı. 

Kesintilerde dar gelirli öğrencilere verilen burslar ilk sırada yer aldı. 

PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN BURSTAN 103 MİLYON TL KESİNTİ

"Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılacak kesintilerin öğrencilere yansıtılmayacağı ve büyük bir titizlikle hayata geçirileceğine" dair 26 Ağustos 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına rağmen parasız yatılı okuyan öğrencilerin ailelerine verilen yardım ödeneğinden 103 milyon TL kesildi.

İlkokul, lise, imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencilerine verilen burslardan toplamda 20 milyon TL kesinti yapıldı. 

Özel okul eğitim ve öğretim desteği kalemine yatırılan 1 milyar 278 milyon 684 bin TL ödenekte ise sadece 75 milyon TL kesinti yapıldı. 

2018 yılında parasız yatılı okuyan öğrencilerin ailelerine verilen yardım ödeneğinden 103 milyon TL kesildi.

KRİZDE İLK AKLA GELEN BAKANLIK: MİLLİ EĞİTİM!

Hükümet krizde kaynak bulmak için ilk işi Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini kısmak oldu. 

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Din Öğretim Müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlükleri bütçesindeki “Sermaye giderleri” kaleminden 2018 yılında yapılan kesinti tutarının 800 milyon TL olduğu öğrenildi.

MEB'DEN 2 MİLYAR TL GERİ ALINDI

Türk Eğitim Derneği'nun kurduğu düşünce kuruluşu TEDMEM’in hazırladığı Eğitim Değerlendirme Raporu'na göre 2018’in ilk yarısının sonunda MEB’in personel giderleri haricinde kullanılmamış olan 10,5 milyar TL’lik bütçesinin 2 milyar TL’si tasarruf gerekçesiyle kesildi. 

Yeni okul yapımı için kamulaştırma, satın alma ve okullarının büyük bakım-onarımlarını yapmakla görevli İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nın bütçesinden yapılan kesintinin ise 145 milyon TL olduğu bildirildi.

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