Paralel bakanlık sistemini inceletiyor

Hürriyet'in haberine göre "devlet yapısındaki değişiklikler" başlığıyla sürdürülen çalışmalarda iki fikir ortaya atıldı. Bunlardan ilki “Mevcut sistemde olduğu gibi Başbakanlık’ın tüm görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı’na taşınsın”. İkincisi ise “Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde olduğu gibi tamamen yeni bir yapı kurulsun."







Saray'da ikinci görüşün daha ağır bastığı ifade edilirken, başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin devlet yapılanmasının incelemeye alındığı açıklandı.





Buna göre; başkanlığa bağlı kurulan ‘ofislerin’ benzerleri oluşturulacak. “Tarım ofisi, ekonomi ofisi, çevre ofisi” gibi bakanlıkların görev alanlarına göre yapılar kurulacak. Bu ofislerden çıkan karar ve öneriler, hükümetin öncelikleri olacak.





'TERÖRLE MÜCADELE' CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANACAK





Bazı bakanlıkların birleştirilmesi veya ayrılması da bu çalışmanın konusu olacak. Başbakanlık’a ve başbakan yardımcılarına bağlı olan 22 kuruluşun bir kısmı Cumhurbaşkanlığı’na, diğerleri ilgili bakanlıklara bağlanacak. Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’yla birleştirileceği, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağı ifade ediliyor.





DEĞİŞİKLİK İÇİN 2019'DAN SONRA TBMM'YE DAHİ GEREK YOK





Söz konusu paketin bu dönemde, diğer uyum paketleriyle birlikte TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Ancak son Anayasa değişikliğinde alınan yetkiyle bu çalışmaların önemli bölümü, Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde 2019’dan sonra Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de yapılabilecek.



