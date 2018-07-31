'Para yok' temalı toplantıyı 5 yıldızlı otelde yapan Merkez'in patronundan ilginç gerekçe

Murat Çetinkaya, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. TCMB 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyona gidilerek yüzde 13.4'e çekti.







Çetinkaya, enflasyon tahminine ilişkin açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Sözcü muhabirinin, "Faizi neden artırmadınız? Bu bir ters köşe miydi? Kamuda tasarruftan bahsediliyor. Siz uzun bir süredir 5 yıldızlı otellerde yapıyorsunuz bu tür toplantıları. Bu bir bağımsızlık mesajı mı?" sorusu üzerine Çetinkaya, şunları söyledi:





"Son karar metnimizde faktörlerden bahsettik detaylı. Son üç toplantıda 500 puan sıkılaştırma yaptık. Kurul öncelikle güçlü parasal sıkılaştırmayı değerlendirdi. Toplantımızda verimliliği esas alıyoruz. Hükümetle temas, ilgili paydaşlarla düzenli temas halindeyiz. Finansal istikrar komiteler gibi çalışmalarda. OVP elbette kabine tarafından oluşturulan bir metin. Yeni bir çerçeve ile oluşturuluyor."