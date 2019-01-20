Para için Cami satan AKP'li belediye ikram için 5 milyon TL ödeyecek

Belediye borçları nedeniyle Üsküdar Çengelköy’de mülkiyeti kendisine ait olan 4 bin 574 metrekarelik arazi üzerindeki Güzeltepe Birlik Camisini satma kararı alınmıştı. Arazi 29 milyon 732 bin 950 TL bedel karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmek üzere belediye şirketi Üsküdar Kent Hizmetleri A.Ş’nin vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi’ne devredilmesini istenmişti. 29.7 milyonluk vergi borcunun silinmesi karşılığında cami arazisinin hazineye devri belediye meclisince kabul edildi.





2013 yılında da kendine ait araziler üzerinde bulunan Amine Hatun Camisi, Alvarlızade Camisi, Huzur Camisi ve Bahçelievler Camisi’ni toplam 7 milyon 370 bin TL karşılığında hazineye devreden Üsküdar Belediyesi, 2019 yılı boyunca yapacağı organizasyonlar için ise yemek ve içecek hizmeti aldı ve 4 milyon 746 bin TL ödedi.





Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, belediye yemek hizmeti için maliyeti 5 milyon 26 bin TL olarak hesapladı. İhaleyi 4 milyon 746 bin TL teklif eden Ferah Yemek A.Ş aldı.





35 BİN KOKTEYL





1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 arasında Üsküdar ilçe sınırları içerisinde yapılacak organizasyonlar ve davetler arasında 35 bin adet kokteyl, 19 bin kahvaltı, 8 bin öğle yemeği, 8 bin 500 akşam yemeği, 2 bin sahur yemeği ve 11 bin iftar yemeği yer aldı. Kokteyl menüsünde tatlı, tuzlu kurabiye çeşitleri, petit four, mini gutbe sandviçler, cevizli tartolet, Osmanlı şerbeti, mini pizza, kanepeler, meyveli tartolet, tarçınlı elma pay, vişneli mini maffin kek bulunuyor.









Öğle yemeğinde ise tereyağı, tulum peynir, pide, fındık lahmacun, içli köfte, mevsim salata, zeytinyağlı biber dolması, acılı kıyma kebabı, bulgurlu firik pilavı, karışık tatlı tabağı ve akşam yemeğinde ise düğün çorbası, mercimek, ezogelin çorba, pastırmalı paçanga böreği, yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, fesleğen soslu tavuk salatası, ıspanaklı borani, pastırmalı humus, ali nazik, sebzeli piliç sarma, patlıcan kebabı, bademli pilav ve patlıcanlı beğendi, perde pilavı, sebzeli bulgur pilavın ve Osmanlı tatlıları yer alıyor.





SARAYDA, KASIRDA, KÖŞKTE…





Organizasyonlar davetler, açılışlar, etkinlik ve istişare toplantıları, anma günleri, dini ve milli bayramlarda, belediyeye bağlı Gençlik Merkezi, Üsküdar Fikir Sanat Merkezi, Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, Valide Sultan Gemisi ve Üsküdar'ı Geziyorum Etkinliği, Belediye Hizmet Binası-Çok Amaçlı Salonu, Belediye Hizmet Binası Kokteyl Salonu ile belediyenin belirleyeceği Saray, Kasır ve Köşklerde yapılacak.