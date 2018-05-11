Samanyolu Haber /Ekonomi / Para bitti, yeni özelleştirmeler geliyor /11 Mayıs 2018 14:58

Para bitti, yeni özelleştirmeler geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni özelleştirmelerin sinyalini verdi: "Özelleştirme programına yeni varlıkların alınması konusunda çalışmalar var."

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Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Bankalar Birliği’nce (TBB) ortaklaşa İstanbul'da düzenlenen 'Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

''Özelleştirme programına yeni varlıkların alınması konusunda çalışmalar var. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıktıktan sonra yapmak daha doğru olur. Özelleştirme uygulamalarını serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin bir aracı olarak görüyoruz. Bu anlamda birçok alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun gündemine getireceğiz. Oradan kabul edilenleri sizinle paylaşırız. Yakın bir zamanda yapacağız. Bizim seçimden önce, seçimden sonra diye bir düşüncemiz yok.''
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