Samanyolu Haber /Gündem / Para bitti, teker dönmüyor, daha çok borçlanacağız /26 Temmuz 2017 16:01

Para bitti, teker dönmüyor, daha çok borçlanacağız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine'nin borçlanma ihtiyacının planlanan miktarı aşabileceğini söyledi

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Şimşek'ten borçlanmada limit artışı sinyali

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine'nin borçlanma limitini artırabileceğine ilişkin sinyaller verdi. 

Şimşek, "Öyle görünüyor ki artan bütçe harcamaları, savunma harcamaları nedeniyle hazine borçlanma ihtiyacı limitin içinde kalmayabilir. Bugün itibariyle borçlanma limiti içinde kalamayacağız gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. 

Özel bir haber kanalında değerlendirmelerde bulunan Mehmet Şimşek Almanya ile maksadını aşan, yanlış bir iletişim kurulduğunu belirtti. Şimşek "Almanya bizim için en önemli ticari ortak. Almanya gerginliği iki ülke için talihsiz bir durum. Almanya ile iletişim kazası yaşandı" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye ilişkin kredi notuna yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Şimşek, söz konusu kuruluşun raporunun detaylarında Türkiye'ye yönelik olumlu değerlendirmelerin bulunduğuna işaret ederek, reyting kuruluşlarının ülkelere yönelik not düşürürken hızlı, notu yükseltirken biraz daha yavaş davrandıklarını ifade etti.

"Doğrusu karar bizim için sürpriz olmadı." diyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Fakat reyting kuruluşları arasında Fitch bugüne kadar nispeten daha yapıcı bir çerçeve çizdi. Nitekim notuna da bakarsanız, Moody's ve Standard and Poors'a göre bir kademe daha yukarıda. Raporun içeriği de makul. Olumlu birçok değerlendirme de var. Türkiye'nin kırılganlıkları da ön plana çıkartılmış durumda. Zaten notta herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Önümüzdeki dönemde inşallah daha güçlü performansta yapacağımız reformlarla ikna edeceğiz. İnşallah notumuz tekrar yükseliş trendine girer. Piyasalar ülke riskini değerlendirirken, ülke tahvillerini, bonolarını fiyatlarken sadece reyting kuruluşlarının raporlarına bakmıyorlar ama reyting kuruluşları da tabii etkili." 

Türkiye en son kürüsel krizde borçlanma sınırını aşma ihtiyacı duymuştu. 
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