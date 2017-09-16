Para bitti... Örtülü ödenekte yeni bir rekora imza atıldı

Örtülü ödenek harcaması daha 8 ayda geçen yılın tamamında yapılan harcamanın bile üzerine çıktı. Maliye Bakanlığı ocak-ağustos dönemi 8 aylık bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı. Bütçe verilerine göre, ağustos ayında devlet bütçesinin mal ve hizmetler kaleminden yapılan gizli hizmet harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 195.2 oranında artarak 56.7 milyon liradan 167.4 milyon liraya yükseldi.

3 MİLYARA GİDİYOR

Bu yıl ağustos ayında bütçenin sermaye giderleri kaleminden de yine gizli hizmet adı altında 101 milyon 268 bin lira harcandı. Geçen yıl ağustos ayında sermaye gideri kaleminden örtülü ödenek kullanımı 13 milyon 452 bin lirada kalmıştı. Böylece sadece ağustos ayında örtülü ödenekten yapılan toplam bütçe harcaması yüzde 283 oranında artarak 70.1 milyon liradan 268.6 milyon liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın kullanma yetkisinde bulunan örtülü ödenekte yeni bir rekora imza atıldı. Örtülü ödenekten bu yılın ilk 8 ayında yapılan toplam harcama ise geçen yıla göre yüzde 60.7 oranında artarak 1 milyar 319 milyon liradan 2 milyar 121 milyon liraya yükseldi. Bu harcamanın 1 milyar 429 milyon lirası mal ve hizmet alımları için kullanılırken 692.2 milyon lirası sermaye giderleri adı altında yapıldı. Geçen yılın tamamında örtülü ödenekten yapılan toplam harcama 2 milyar 22 milyon lira olurken bunun 1 milyar 616 milyon lirası gizli mal ve hizmet alımlarına, 407 milyon lirası da gizli yatırımlara harcanmıştı. Örtülü ödenek kullanımının yılsonuna kadar geçmiş 8 aydaki gibi yüksek seviyede gitmesi halinde örtülü harcaması ilk kez 3 milyar liraya ulaşacak.











