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Papua Yeni Gine'de 8.0 büyüklüğünde deprem
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Papua Yeni Gine'de 8.0 büyüklüğünde deprem
/
17 Aralık 2016 14:37
Papua Yeni Gine'de 8.0 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 8.0 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.
SHABER3.COM
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Papua Yeni Gine'de Rabaul kasabasının 157 km doğusunda 8.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin ardından tsunami alarmı verildi.
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