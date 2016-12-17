Samanyolu Haber /Dünya / Papua Yeni Gine'de 8.0 büyüklüğünde deprem /17 Aralık 2016 14:37

Papua Yeni Gine'de 8.0 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 8.0 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi Papua Yeni Gine'de Rabaul kasabasının 157 km doğusunda 8.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami alarmı verildi.
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