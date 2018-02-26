Samanyolu Haber
Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde deprem
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Dünya
/
Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde deprem
/
26 Şubat 2018 11:11
Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
ABD Jeoloji Servisi, Papua Yeni Gine'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer tarafından can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Papua Yeni Gine’de 7.5 büyüklüğünde deprem
Sonraki Haber >>
AKP'den sahtecilik itirafı... Sandıkta hile yapmayı yasallaştıran madde TBMM'de
AKP ve MHP’nin yarın komisyonda görüşmeleri başlayacak uyum yasa önerisinin gerekçeleri arasında...
Dava açan Mavi Marmara mağduru için Devletin avukatları bakın ne istedi...
İsrail'le normalleşme mutabakatı çerçevesinde imzalanan anlaşmayla, 20 milyon dolarlık tazminat...
Allah, bu zâlimleri, fâsıkları, hainleri neden bize musallat etti?
Başımıza gelen her şeyde, kendi içimize dönüp kalb saffetini arama mecburiyetindeyiz....
Tutuklu iki Çekya vatandaşı, Salih Müslim'le takas için masada
Çek yerel basını, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Prag’da yakalanan PYD'nin...
Fabrikalar yıkılıyor, yerine AVM dikiliyor...
14 Şeker fabrikası hakkında satış kararı verilmesinin ardından daha evvel satılan fabrikalar...
Özel Harekat timleri Afrin’e doğru yola çıktı...
Gaziantep İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma...
Çinliler Mercedes'e ortak oldu...
Çinli firmalar otomotiv sektöründe dünya devlerinin arasına girmek için satın alma yoluna gidiyor....
Bir dünya devi daha dizel üretimini bırakıyor...
İngiliz Financial Times'ta yer alan habere göre, dizel motorlu modellerinin üretimini durduracağını...
Borcunu ödemeyen Türk Telekom’a devlet tarafından el konulabilir
CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türk Telekom’u 21 yıllığına...
Tweet
Almanya suikast iddialarına karşı alarmda
Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı
15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...
28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...
AB'den anti demokratik yönetimlere fren...
Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!
AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi
Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük
Enes Kanter hakkında dava açıldı
Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Macron'dan Erdoğan'a: Suriye ateşkesi Afrin'i de kapsıyor
Pentagon Türkiye ile Afrin'i görüşüyor
Anne-baba birlikte gözaltında
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
06:37:21