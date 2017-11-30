Papaz Brunson'ı rehin alıp Zarrab'la takas için uğraşmışlar

New York’taki duruşmada ‘tanık’ olarak dinlenen Reza Zarrab, avukatlarının ‘yasal sınırlar kapsamında’ ABD ve Türkiye arasında ‘mahkum değiş tokuşu’ için girişimlerde bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Zarrab, avukatların isimlerini vermedi. Ancak Zarrab’ın savunma ekibine kattığı eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ile eski Adalet Bakanlarından Michael Mukasey’in Türkiye’ye giderek üst düzey yetkililerle Zarrab konusunu görüştükleri ve Zarrab için diplomatik anlaşma yapmaya çalıştıkları biliniyor.





Öğleden sonra oturumunda ise Zarrab savcının sorularını cevaplamaya devam etti. Savcının tüm sorularına detaylı cevaplar veren Zarrab mahkeme salonunun ortasında, pano üzerinde detaylı bir çizimle İran ambargosunu nasıl deldiklerini anlattı.





Bu esnada savcı ekrana bir dekont getirdi. Bu dekontta Zafer Çağlayan’ın kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan’a yapılan bir ödemenin bilgeleri vardı. Zarrab bunun da Çağlayan’a yapılan bir ödeme olduğunu söyledi. Çağlayanın aile fertlerine ödeme yaptığını itiraf etti.





Zarrab, Halk Bankası üst düzey yöneticilerinin kendilerine koçluk yaptığını, şirketler üzerinden işlemlerin nasıl yapılacağına dair bilgi verdiğini , bu yüzden onların talimatlarına göre hareket ettiğini anlattı.





Bu esnada savcı bir takım telefon tapelerini ekrana getirdi. Bu tapeler de Zarrab ile dönemin Halk Bankası genel müdürü Süleyman Aslan arasında yapılan görüşmeler vardı. Bu görüşmelerde İran ambargosunu delmek için takip edilecek yöntem üzerine konuşmalar yer aldı.





Zarrab öğleden sonra oturumunda detaylı bir şekilde İran ambargosunu nasıl deldiklerini, kurdukları paravan şirketler aracılığı ile gerçekte olmayan altın ihracatını yapmış gösterdiklerini anlattı. Bu esnada savcılık Dubai ve NY arasındaki bir bankacılık işlemine dair detayları sordu. ABD bankalarının kullanıldığı kayıtlara girmiş oldu.





Reza Zarrab ile Abdullah Happani arasındaki bir telefon tapesi de ekrana getirildi Savcı bu tapeye dair sorular sordu. Bu tape de Halkbank yöneticilerinin talimatları doğrultusunda işlemlerin nasıl yapıldığı jüriye anlatıldı.





Bu esnada Zarrab’a Halkbank’tan kurduğu yöntemle çekilen paranın miktarı soruldu. Zarrab bu soruya ‘bir kaç milyar Euro’ cevabını verdi





Zarrab İran’a hiç bir zaman altın gönderilmediğini söyledi. İran’a gitmiş gözüken altınların Dubai’de kaldığını anlattı.





Bu esnada telefon tapelerinde yer alan ‘Çekinova’ ifadesi soruldu. Zarrab kendi aralarında gerçekte olmayan paravan şirketler ve işlemler için bu ifadeyi kullandıklarını, bunun bir çeşit şifre olduğunu anlattı.





Zarrab zaman içerisinde, bankacılık mevzuatında yaşanan değişikliklerin kendilerine Hakan Atilla ve Süleyman Aslan tarafından iletildiğini, onlarda gelen talimatlara göre şirketleri yönettiklerini anlattı.





Zarrab ifade vermeye yarın da devam edecek. Duruşma bitiminde Zarrab tanık sandalyesinden kalkıp Hakan Atilla’nın önünden geçti. Zarrab Atilla’ya bakmazken Hakan Atilla rahatsızlığını belirten şekilde kafasını iki tarafa sallayıp Reza Zarrab’a baktı.





Hakim Berman, duruşmanın sonunda Zarrab’ın isterse cezaevi kıyafetini değiştirebileceğini, bir gömlek ve bir kravat getirmesi için gerekli talimatı verebileceğini söyledi. ‘Cezaevinde kalmak zaten zor, daha da zorlaştırmanın gereği yok’ dedi.





Kronos / Orhan Kurt