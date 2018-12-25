Papa'dan Noel mesajı: Farklılıklar tehdit değildir

Papa Françesko konuşmasında, dünyanın farklı bölgelerindeki savaş ve çatışmalara değindi. Papa, çok sayıda mültecinin “uzun süren savaşın ardından” yeniden “barış içinde kendi yurtlarında yaşabilmeleri için” uluslararası toplumun Suriye’de siyasi çözüm sağlaması gerektiğini söyledi.

Papa Françesko, Yemen'deki iç savaşa ilişkin, ülkede ateşkes sağlanması konusunda ümidi olduğunu belirterek, çok sayıda çocuk ve yetişkinin "savaş ve açlıktan” kurtulmasını dilediğini ifade etti. Papa, konuşmasında İsrail ve Filistinliler arasında barış görüşmelerine yeniden başlanması konusunda da ümitli olduğunu dile getirdi.

Papa Françesko, Afrika'daki çatışmalar nedeniyle "milyonlarca insanın kaçmak zorunda kaçtığını hatırlattı; Venezuela ve Nikaragua'daki "bölünme ve anlaşmazlıkların” da giderilmesi gerektiğini söyledi. Papa, Kuzey ve Güney Kore arasındaki yakınlaşma çabalarının sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Papa, Ukrayna'da da "her ulusun haklarına saygı gösterilmesi” gerektiğini vurguladı.





Papa, Noel nedeniyle Pazartesi akşamı yapılan ayinde de, hırs ve aşırılık konusunda uyarıda bulunmuştu.