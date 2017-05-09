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Panzerin sürücüsü polis tutuklandı
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Panzerin sürücüsü polis tutuklandı
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09 Mayıs 2017 13:30
Panzerin sürücüsü polis tutuklandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 Mayıs tarihinde girdiği evde 2 çocuğun ölümüne neden olan panzerin sürücüsü polis tutuklandı.
SHABER3.COM
MHP ilçe binasını korumakla görevli polis panzeri Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesut Yıldırım'a ait eve dalmış, yataklarında uyuyan iki kardeş, Furkan ve Muhammet hayatını kaybetmişti.
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