Pantagon: Türkiye Suriye'deki güvenli bölgede yer almayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan “güvenli bölge” ve çekilme planlarına ilişkin açıklama yaptı.





Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, kurulacak “güvenli bölge”de birkaç yüz asker bırakacaklarını belirterek, “ABD, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye’nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacak. Ayrıca ABD Suriye’nin güneyindeki El-Tenef garnizonundaki varlığını sürdürecek” ifadelerini kullandı.





Öte yandan Anadolu Ajansı tarafından servis edilen ve ve isminin açıklanmasını istemediğini söyleyen bir Pentagon yetkilisi, ABD’nin uluslararası güçlerle Suriye’nin kuzeydoğusunda inşa edeceği “güvenli bölge”de, Türkiye ve YPG-YPJ öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (QSD) durumuna ilişkin, “Türk ve QSD güçleri bu bölgeye girmeyecek” ifadesini kullandı.



