Samanyolu Haber /Gündem / Pantagon: Türkiye Suriye'deki güvenli bölgede yer almayacak /23 Şubat 2019 16:17

Pantagon: Türkiye Suriye'deki güvenli bölgede yer almayacak

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeydoğusunda, Türkiye sınırı boyunca “güvenli bölge” oluşturulacağını, Türk askerleri ve YPG-QSD’nin bu bölgeye girmeyeceğini açıkladı

SHABER3.COM

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan “güvenli bölge” ve çekilme planlarına ilişkin açıklama yaptı.

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, kurulacak “güvenli bölge”de birkaç yüz asker bırakacaklarını belirterek, “ABD, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye’nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacak. Ayrıca ABD Suriye’nin güneyindeki El-Tenef garnizonundaki varlığını sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Anadolu Ajansı tarafından servis edilen ve ve isminin açıklanmasını istemediğini söyleyen bir Pentagon yetkilisi, ABD’nin uluslararası güçlerle Suriye’nin kuzeydoğusunda inşa edeceği “güvenli bölge”de, Türkiye ve YPG-YPJ öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’nin (QSD) durumuna ilişkin, “Türk ve QSD güçleri bu bölgeye girmeyecek” ifadesini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pantagon: Türkiye Suriye'deki güvenli bölgede yer almayacak Sonraki Haber >>

Penaltı haksız diye topu kasten auta attı

Penaltı haksız diye topu kasten auta attı

Pablo Escobar'ın evi patlayıcıyla yıkıldı

Pablo Escobar'ın evi patlayıcıyla yıkıldı

NBA oyuncusu Zion Williamson'un maçta ayakkabısı parçalandı, Nike hisseleri düştü

NBA oyuncusu Zion Williamson'un maçta ayakkabısı parçalandı, Nike hisseleri düştü

Pilot kokpitte böyle yakalandı!

Pilot kokpitte böyle yakalandı!

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan protokol tartışması... Kim haklı?

Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Gomis'in gol sevinci top toplayıcı çocuğu korkuttu

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Tahammül Edemedikleri Sohbet: “Kenetlenmeliyiz!..”

Hidrojen tankı patladı

Hidrojen tankı patladı

Sıfır aracı bayide parçaladı

Sıfır aracı bayide parçaladı

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!

3 metrelik yılan kuşu havada yakaladı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:45:58