Samanyolu Haber /Gündem / Pankart taşıyan ODTÜ'lü öğrenciler tutuklandı /11 Temmuz 2018 10:41

Pankart taşıyan ODTÜ'lü öğrenciler tutuklandı

ODTÜ mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle gözaltına alınan öğrenciler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandılar.

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Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart sebebiyle gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 öğrenci hakkında tutuklama kararı verildi.

Pankartın hazırlandığı baskı evi çalışanının ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

ODTÜ’de 6 Temmuz'da gerçekleşen diploma töreninde Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü pankart olarak taşıyan 3 öğrenci, 7 Temmuz günü "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 8 Temmuz'da da pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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