Samanyolu Haber /Ekonomi / Panik düğmesine basmak için henüz erken /05 Haziran 2019 16:50

Panik düğmesine basmak için henüz erken

Dünya Bankası, büyüme tahminini aşağıya çekti. Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 oranında büyümesi bekleniyor.

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Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 oranında büyümesi bekleniyor.

Ticari anlaşmazlıklar, mali zorluklar ve zengin ülkelerde ekonomide beklenmedik düzeyde yavaşlama. Tüm bunlar küresel ekonomide büyümeyi olumsuz etkiledi. Dünya Bankası, büyüme tahminini aşağıya çekti.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 2,9'DAN 2,6'YA İNDİ

Ocak ayında yüzde 2,9 olarak açıklanan bu yılki büyüme tahmini yüzde 2,6’ya indirildi. Söz konusu oran 2016’dan bu yana bir yıl içindeki en yavaş büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.

Ancak Dünya Bankası’ndan ekonomistler, olumsuzluklara rağmen henüz panik düğmesine basılmadığını, küresel ekonomide yavaşlamaya dair uyarı mesajı gönderdiklerinin altını çizdi.
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