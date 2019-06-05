Panik düğmesine basmak için henüz erken

Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 oranında büyümesi bekleniyor.





Ticari anlaşmazlıklar, mali zorluklar ve zengin ülkelerde ekonomide beklenmedik düzeyde yavaşlama. Tüm bunlar küresel ekonomide büyümeyi olumsuz etkiledi. Dünya Bankası, büyüme tahminini aşağıya çekti.





BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 2,9'DAN 2,6'YA İNDİ





Ocak ayında yüzde 2,9 olarak açıklanan bu yılki büyüme tahmini yüzde 2,6’ya indirildi. Söz konusu oran 2016’dan bu yana bir yıl içindeki en yavaş büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.





Ancak Dünya Bankası’ndan ekonomistler, olumsuzluklara rağmen henüz panik düğmesine basılmadığını, küresel ekonomide yavaşlamaya dair uyarı mesajı gönderdiklerinin altını çizdi.