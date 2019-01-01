Pancarlar tarlada kaldı

Yozgatlı pancar üreticisi Ali İhsan Yılmaz’ın, 350 dekar alanda ektiği 800 ton ürünü, fabrika mühendislerinin “söküme elverişli olmadığı” yönünde tuttuğu rapor nedeniyle tarlada kaldı. Rapora tepki gösteren Yılmaz, destek beklerken bu kez de yağan karın azizliğine uğradı. Yılmaz’ın tüm pancarı kar altında kaldı.

14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararının ardından 10 fabrika özel sektöre devredildi. Bu fabrikalar arasında yer alan Çorum Şeker Fabrikası’nı vermek üzere pancar eken Yılmaz’ın neredeyse tüm ürünü elinde kaldı.

250 BİN TL ZARAR









Fabrikanın özel sektöre geçmesinin ardından pancarlarını almamak için direndiğini ifade eden Yılmaz, “Çeşitli bahaneler öne sürerek pancarımızı almadılar. Önce eksik avans verdiler, ardından kantarı kaldırarak kendi imkânlarımızla pancarı teslim etmemiz engellendi. Bunun ardından destek için yetkili mercilere başvuruda bulundum. Ancak kar yağışı bizi bu kez çıkmaza sürükledi” dedi.





Kendisi gibi birçok çiftçinin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, “Sadece benim 250 bin TL civarında bir zararım var. Benim gibi birçok çiftçi bulunuyor. Fabrikaların özelleştirilmesi sonrasında daha ilk yıldan milyonlarca lira zarar ortaya çıktı. Şimdi kar altında kalan bu pancarları nasıl toplayacağız? Bize kim destek olacak? Pancarları toplasak bile satamıyorken neden bize ekim için izin verdiler?” diye sordu.





HERKES MAĞDUR

Özelleştirilmelerin ardından birçok ilde aynı durumun ortaya çıktığını dile getiren Yılmaz, “Yozgat’tan Kars’a aynı durum var. Çiftçiler, nakliyeciler, tüketiciler, herkes mağdur. Devlet bizi bu duruma soktuysa çıkarmasını da bilecek. Yapılacak en sağlıklı şey zararımızın karşılanması ve fabrikanın ürünlerimizi sökmek için ödemesi gereken avansı eksiksiz ödemesidir. Aksi takdirde bir tane pancar eken çiftçiyi gelecek yıl burada bulamazsınız” dedi