Panama'dan sonra Dubai Papers skandalı!





Fransız dergisi L'Obs, uluslararası bir vergi kaçırma ve para aklama şebekesini ortaya çıkarttı. Dergi, Cenevre ve Fransa mahkemelerinin incelemesi altında olan Helin şirketler grubunun binlerce belgesine ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Resü'l-Hayme emirliğinde faaliyet gösteren şirketin; aralarında Avrupalı büyük şirketlerin yöneticileri, Rus oligarklar, aristokratlar ve sporcuların da olduğu kişilerin hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.





L'Obs dergisine göre, bir internet sitesi bile bulunmayan Helin şirketler grubunun verdiği hizmetler arasında; müşterilerine müstear isim kullanma, geri ödemesiz borç verme, nakit para çekimi, takip edilmesi zor para transferleri ve siyah kredi kartı sağlamak da bulunuyor.





İsviçre bağlantısı





L'Obs dergisinin internet sitesinden yayımladığı yazıda, grubun yönetici ve müşterileri arasında Neuchâtel kentinin önemli bir merkez olduğunu ifade ediliyor. Helin'in üst düzey yöneticisi, Britanyalı eski bankacı Geraldine Whittaker, yılın bir bölümü Neuchâtel kentinde ikamet ediyor. Whittaker'ın ortakları ise Belçikalı aristokrat Henry ve Emmanuel de Cröy kardeşler. Dosyada yer alan bilgilere göre, de Cröy'ler, Helin grubunun Neuchâtel ve Cenevre operasyonlarını idare etmekle görevli. Dergi, bu şirketten "hizmet" alan isimlerin bazılarının ismini yayınladı. Listede, bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Nicolas Anelka ve eski Galatasaraylı oyuncu Didier Drogba da bulunuyor.