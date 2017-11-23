Samanyolu Haber /Gündem / Pana Holding'i satıyor /23 Kasım 2017 11:34

Pana Holding'i satıyor

Denge Yatırım Holding’de dengeler değişiyor. Şirketin yüzde 48.5’ini satın alan Raci Şaşmaz yeni hamlede bulundu.

SHABER3.COM

Denge Yatırım Holding’in yüzde 99.99 oranında iştiraki olan Toma Finance Ltd, eski unvanı Pana Holding olan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi’nin yüzde 51’ini satın alma kararı aldı.

Denge Yatırım Holding tarafından KAP üzerinden yapılan açıklamada: "Şirketimiz bağlı ortaklığı Toma Finance Ltd ., 16.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile  yetkili bir değerleme kuruluşu tarafından yaptırılacak değerleme sonucu esas alınmak üzere belirlenecek bedel üzerinden Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi‘nin (Eski unvanı Pana Holding A.Ş.) %51 ‘ini satın almaya karar vermiştir." denildi.

Bu gelişme ile birlikte halka açık olmayan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş. dolaylı olarak Denge Yatırım Holding'in iştiraki Toma Finance'a geçmiş oluyor ve Denge Yatırım Holding şirketle ilgili tasarrufta bulunabilecek.

HİSSEDE SERT FİYAT HAREKETLERİ OLUŞTU

Raci Şaşmaz, Denge Yatırım Holding'i almadan önce hisse 2.5 lira civarında seyrediyordu. Satın alma haberi ile birlikte hisseye yüklü alımlar gelmeye başladı ve 10 liraya kadar yükseldi. Volatil seyreden hisseye Borsa İstanbul tedbir ve brüt takas uygulaması getirmişti. Sert fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle de hisse sürekli devre kesiciyle işleme kapatılmıştı.

RACİ ŞAŞMAZ DENGE’Yİ ALMIŞTI

Denge Yatırım Holding’de Recep Ali Keydal’ın hisselerini Raci Şaşmaz 17 Ekim’de almıştı.

Yüzde 48.5’ine 55.4 milyon lira bedel ödeyerek alan Şaşmaz, şirketin adını da Pana Yatırım Holding olarak değiştirme kararı almış ve ilgili kuruluşlara başvuru yapmıştı.
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