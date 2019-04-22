Pamukoğlu partisini kapattı

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu’nun kurucusu olduğu HEPAR siyasi faaliyetlerini sona erdirdi. Partinin dün toplanan olağanüstü kurultayında alınan kararla partinin faaliyetlerine son verildi.







HEPAR’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “4 Eylül 2008’de kurulan Hak ve Eşitlik Partisi; hiçbir kurum ve kuruluştan yardım ve destek görmeden, bir avuç yurtseverin maddi ve manevi desteği ile, on yıl hayatta kalmayı başarmıştır. 21 Nisan 2019’da toplanan Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla; parti kapatılmıştır” denildi.



