Pakistan'da Navaz Şerif ve kızı serbest bırakıldı

Yolsuzluk iddialarıyla 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Şerif, iki ay tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edildi.





Tahliye işlemleri, İslamabad Yüksek Mahkemesi'nin (IHC) verdiği şartlı tahliye kararının ardından başladı.





Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından haklarında açılan Avenfield davasından Şerif'e 10 yıl, kızına 7 ve damadına 1 yıl hapis cezası veren ve ardından itirazlarını yeniden ele alan IHC, hapis cezasına delil olan belgeleri yetersiz bularak kararı askıya aldı ve şartlı tahliyeye hükmetti.





IHC'nin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Navaz Şerif ile kızı Meryem Navaz, damadı Muhammed Safdar, şartlı tahliye kapsamında serbest bırakıldı.





13 Temmuz'da cezaevine girmişti





Panama'da bulunan 'off shore' hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı Panama Belgeleri skandalında 3 çocuğunun adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesi tarafından başbakanlık görevinden alınmıştı.





Kaynağı belli olmayan para elde edip bunlarla yatırım ve satın alma yaptığı iddia edilen Şerif hakkında 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.





Davalardan ilki olan 'Avenfield' davası 6 Temmuz'da sonuçlanmış ve Şerif 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin, kızı Meryem ise 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin, damadı Muhammed Safdar ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





İddiaya göre, Şerif, üç çocuğu, damadı ve eski Maliye Bakanı İşhak Dar, Londra'da bulunan Avenfield apartmanından daireler almıştı. Mahkemede bu dairelerin kendisine ait olduğunu reddeden Şerif, üç çocuğundan ikisinin daire sahibi olduğunu ise kabul etmişti.





Davayı yürüten NAB tarafından Şerif, kızı ve damadı hakkında karar 6 Temmuz'da verilmişti. Bu sırada Pakistan'da bulunan Safdar tutuklanmış, Londra'da bulunan Şerif ve kızı ise 13 Temmuz'da ülkeye dönmüştü. Şerif ve kızı Lahor Havalimanı'na iner inmez cezaevine götürülmüştü.