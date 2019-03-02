Pakistan Hint savaş pilotunu serbest bıraktı









İki nükleer güç arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından Pakistan Başbakanı İmran Han, gözaltında tutulan pilotun "barış jesti" olarak serbest bırakılacağını açıklamıştı.





Filo Komutanı Abhinandan Varthaman, Pakistan yakınlarındaki sınır bölgesinde Hint yetkililere teslim edildi.





Pilot Varthaman, Pakistan televizyonuna yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun kendisini "çok etkilediğini" söyledi.









Hem Hindistan hem Pakistan Keşmir'in kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Her iki ülke de bölgenin bir kısmını kontrol ediyor.

İki ülke arasındaki gerilim son birkaç haftada tırmanmıştı. Cuma günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi, son birkaç günde olan olayların "ulusu daha da bir araya getirdiğini" söylemişti.

Narendra Modi, "Ulusun ordumuzu desteklemesi olağandışı ve bunun için her Hint'in önünde eğiliyorum" dedi.

Pilot, Hinditan ile Pakistan arasındaki tek yasal sınır olan Wagah'ta pankartlarla kahraman gibi karşılandı.



