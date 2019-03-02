Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı



Hindistan ve Pakistan 'ın Keşmir 'deki Kontrol Hattında karşılıklı ateş açması sonucu 4 Pakistanlı ve 3 Hintlinin hayatının kaybettiği, 2 Pakistanlının yaralandığı bildirildi.





Pakistan ordu sözcülüğü, Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tattapani ve Jandrot bölgelerinde sivilleri hedef aldığını bildirdi. Hint askerlerinin ağır silahlarla ateş açtığı kaydedildi.





İKİSİ ASKER 4 PAKİSTANLI ÖLDÜ





2 Pakistanlı askerin ve 2 sivilin hayatını kaybettiği ifade edilirken, iki sivilin de yaralandığı ve çok sayıda evin hasar gördüğü belirtildi.





Hint yetkililer de Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.





KEŞMİR İHTİLAFI ÇÖZÜLÜMEDİ





İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.





Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı.





Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.





Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.





14 ŞUBAT'TA BOMBALI SALDIRI SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ





Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.





Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.





Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.





Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.





Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.





Gelişmeler üzerine Pakistan kapattığı hava sahasını kısmen açtığını duyururken, Hindistan bazı havalimanlarında uçuşları durdurdu.



