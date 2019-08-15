Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 10 ölü /15 Ağustos 2019 21:02

Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 10 ölü

Cammu Keşmir Kontrol Hattı'nda çıkan çatışmada beş Hint askeri, üç Pakistanlı asker ve iki sivil öldü. Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmıştı.

SHABER3.COM

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı’nda çıkan çatışmada sekiz asker, iki sivil öldü. Pakistan basınında yer alan habere göre, Pakistan ordusunun açıklamasına göre, Keşmir Kontrol Hattı’ndaki Leepa kasabasında Hindistan tarafından açılan ateşe Pakistan karşılık verdi. Çıkan çatışmada ölenlerin beşi Hint askeri, üçü Pakistan askeri.  Sınırdaki Poonch köyünde de Hindistan tarafından Pakistan’a atılan havan topu nedeniyle de iki sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan, 5 Ağustos’ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370’inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmıştı. Hindistan’da Cammu Keşmir’i iki birlik toprağına ayıran ‘Cammu ve Keşmir’in Yeniden Yapılandırılması Teklifi’, önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha’da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha’da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 10 ölü Sonraki Haber >>

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:57:34