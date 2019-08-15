Pakistan-Hindistan sınırında çatışma: 10 ölü

Pakistan ve Hindistan arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı’nda çıkan çatışmada sekiz asker, iki sivil öldü. Pakistan basınında yer alan habere göre, Pakistan ordusunun açıklamasına göre, Keşmir Kontrol Hattı’ndaki Leepa kasabasında Hindistan tarafından açılan ateşe Pakistan karşılık verdi. Çıkan çatışmada ölenlerin beşi Hint askeri, üçü Pakistan askeri. Sınırdaki Poonch köyünde de Hindistan tarafından Pakistan’a atılan havan topu nedeniyle de iki sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.







Hindistan, 5 Ağustos’ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370’inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmıştı. Hindistan’da Cammu Keşmir’i iki birlik toprağına ayıran ‘Cammu ve Keşmir’in Yeniden Yapılandırılması Teklifi’, önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha’da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha’da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.