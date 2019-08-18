Samanyolu Haber /Dünya / 'Pakistan-Hindistan arasında büyük bir savaş çıkabilir' /18 Ağustos 2019 11:47

'Pakistan-Hindistan arasında büyük bir savaş çıkabilir'

Pakistan ile Hindistan arasında şiddetlenen çatışmaların ardından nükleer savaş ihtimali ortaya çıktı. Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Asıf Gaffur, iki ülke arasında çıkabilecek nükleer savaşa dikkat çekti.

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Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü General Asıf Gaffur, Pakistan’ın Hindistan’la Keşmir toprakları üzerindeki gerginliklerin nükleer bir çatışmaya yol açabileceğini söyledi.
 
Gaffur bugün yaptığı açıklamada, “Keşmir kesinlikle nükleer bir parlama noktasıdır.” dedi. Gaffur, Pakistan askerlerinin her an cevap vermeye hazır olduğunu söyledi. Gaffur’un ifadesi, Keşmir’de bir Hint askerinin ölmesinin ardından geldi.

Haftanın başlarında İslamabad, üç Pakistanlı ve beş Hintli askerin sınır çatışmalarında öldüğünü açıkladı. Yeni Delhi, çatışmalar sırasında kayıp verdiğini reddetti. Hindistan ve Pakistan’ın nükleer cephaneleri var.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkesinin nükleer silahlarla ilgili “ilk kullanan olmama” politikasına bağlı kalmaya devam ettiğini, ancak ‘belki’ kullabileceklerini belirtmişti.
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