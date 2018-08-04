Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan’da İmran Han hükümet kurmak için gereken desteği sağladı /04 Ağustos 2018 10:36

Pakistan’da İmran Han hükümet kurmak için gereken desteği sağladı

Pakistan seçimlerinden ilk sırada çıkan PTI’ın mecliste hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağladığı, İmran Han’a başbakanlık görevinin 14 Ağustos’ta verilmesinin beklendiği açıklandı.

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Pakistan seçimlerinden ilk sırada çıkan Pakistan Tehreek-e-Insaf’ın (Pakistan Adalet Hareketi - PTI) lideri, eski kriket oyuncusu İmran Han’ın, meclisten hükümet kurmalarına yetecek desteği sağladığı açıklandı. Bir haftayı aşkın süredir PTI ile meclisteki diğer partiler ve bağımsız milletvekilleri arasında yeni hükümetin kurulması için destek almak üzere görüşmeler yapılıyordu. 

Han’ın partisi PTI, 25 Haziran’da yapılan seçimlerde 16,86 milyon seçmenden oy alırken eski Başbakan Nawaz Şerif’in partisi 12,89 milyon seçmenin oyunu almıştı. 70’i kadınlar ve dini azınlıklar için ayrılmış kontenjan olmak üzere 342 sandalye bulunan mecliste Han’ın partisi 116 sandalye kazandı. Meclis çoğunluğu için Han’ın PTI dışından desteğe ihtiyacı bulunuyor. PTI sözcüsü Fawad Chaudhry, Cuma günü 180 vekilin desteğini garantilediklerini açıkladı. Chaudhry, koalisyon hükümetinde Karaçi’de siyasi etkinliği yüksek Muttahidaa Qaumi Hareketi (MQM) ile Büyük Demokratik İttifak’ın da yer alabileceğini söyledi. 

Han’a Pakistan’ın bağımsızlık günü olaan 14 Ağustos’ta başbakanlık görevinin verilmesi bekleniyor.
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