Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan Başbakanı mahkeme kararı ile görevden uzaklaştırıldı /28 Temmuz 2017 10:36

Pakistan Başbakanı mahkeme kararı ile görevden uzaklaştırıldı

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Navaz Şerif hakkında kararını verdi.

SHABER3.COM

Pakistan Anayasa Mahkemesi, 'Panama Belgeleri'ndeki yolsuzluk suçlamalarına ailesinin adı karışan Başbakan Navaz Şerif hakkında kararını verdi. Mahkeme, Şerif'in görevden alınmasına hükmetti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin, Başbakan Nevaz Şerif'in ailesinin servetine yönelik yolsuzluk soruşturması nedeniyle Şerif'i görevden alma yönünde bir karar aldığı bildirildi. Yargıç Ejaz Afzal Khan, "O artık parlamentonun dürüst bir üyesi olma niteliğine sahip değil ve başbakanlık görevi de sona erecek" dedi. Yüksek Mahkeme'nin Şerif ile ilgili soruşturma kapsamında ayrıca Maliye Bakanı İshak Dar'ı da görevden alan bir karar aldığı bildirildi. Yüksek Mahkeme Şerif ile ilgili kararını yolsuzluk soruşturmasının neticesinde Şerif'in servetinin ailesinden gelmiş olamayacağı yönünde çıkan sonuç üzerine aldı. Pakistan medyası Şerif ve ailesi hakkında cezai bir soruşturma da açılabileceğini bildirdi. Yüksek Mahkeme ayrıca ulusal yolsuzluk karşıtı büroya Şerif'e karşı suçlamaları araştırmasını istedi. Şerif'in Panama Belgeleri'nde çocuklarının adı geçmişti. Bu karar ile Pakistan'ın 70 yıllık tarihinde ikinci kez görevdeki bir başbakanı görevden almış oldu. 2012 yılında da o zamanki Başbakan Yusuf Rıza Gilani görevden alınmıştı.
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