Pakdemirli’yi Soyer de yalanladı: Yanan alan 500 değil, 5 bin hektar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar ilçesinde üç günde zor söndürülebilen orman yangını için “Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat bizim yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor” dedi. Soyer ayrıca ormanların yandığı bölgede 30 Ağustos’ta meclis toplantısı yapacaklarını da söyledi







Ege Haber’in haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ulaşım ve Toplu Taşıma’ konulu toplantıda konuşan Soyer, “Bir büyük orman yangını, büyük felaket yaşadık. Bu felaket belki de İzmir’in en büyük yangınlarındandı. Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor. İzmir tarihine baktığımız zaman bu yangının en büyük yangınlardan biri olduğunu söylemek yanlış değil” dedi.





Yangınların olduğu bölgede İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ni olağanüstü gündemle toplayacaklarını da açıklayan Soyer, “Oradan gelen önerileri ve bizim olgunlaştırdığımız düşünceleri karar haline getireceğiz ve Valiliğe götüreceğiz. Biz tüm İzmirlilerin düşüncelerini en büyük karar alma organı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde değerlendireceğiz. İzmir’in geleceğiyle ilgili kararlar alacağız. 30 Ağustos’u iple çekiyoruz. O meydanda İzmir’in geleceğini etkileyecek kararları almak istiyoruz” dedi.







Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 Ağustos Pazartesi günü, İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp Menderes ve Seferihisar yönlerine doğru sıçrayarak devam eden yangınla ilgili yaptığı açıklamada, ‘yangının yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olduğunu’ söylemişti.