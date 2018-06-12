Paha biçilmez Kleopatra koyu da imar için satıldı

Kemer’de Kleopatra Koyu’nun özel bir şirkete 29 yıllığına tahsis edilmesine çevreciler tepki gösterdi. Çevreciler, “Burası son kalan yerlerden biri. Bari buraya kıymayın” diyerek eylem yaptı.





Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kleopatra Koyu 2015 yılında tahsis edilmek üzere ihaleye çıktı. Ancak ihaleyi kazanan firmanın geri çekilmesinin ardından bu yıl tekrar ihaleye çıktı ve 29 yıllığına özel bir firmaya günübirlik kullanım için tahsisi yapıldı. Çevreciler bunun üzerine ayağa kalktı ve Kleopatra Koyu’nda eylem yaptı.





İhaleyi “Erdoğan’a aşık oldum” sözleriyle hafızalara kazınan işadamı Fettah Tamince’ye ait olan Sembol İnşaat ve Turizm firmasının da içinde olduğu ortaklık kazandı. İmar planı henüz hazırlanmayan koyda 5 yıldızlı otel dâhil turizm tesisleri yapılabilecek. Kleopatra koyunda yapılaşmanın önüne geçilmesini isteyen yöre halkı, 10 Haziran’da koyda bir basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirmeye hazırlanıyor.





BELEDİYE BAŞKANI DA EYLEMDEYDİ





Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, koydaki kayalık burunda Kleopatra’nın siluetinin de bulunduğunu belirterek, koy için daha önce de ihaleye çıkıldığını aktardı. Gül, “2015’te ihale yapılacaktı. Orman Bakanlığı’na bu ihalenin feshedilmesine ilişkin yazı yazdık. Buradaki bütün çalışmaların belediye olarak yapılmasını ve halka açılmasını istedik. Bugün Kemer’in akciğerlerini kurtarmak için doğaseverlerle buraya geldik. Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Halkla beraberiz. Belediye olarak her şeyi yapacağız. Çünkü burası belediye sınırları içerisinde yer alıyor” dedi.





Koyun 5 yılda 500 bin liraya kiralandığını belirten A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz, “Bu parayı kendi aramızda bile toplayabiliriz. 1980’den bu yana bu koy tahrip edildi. Burada kekikler var. Çeşit çeşit endemik bitki var. İnsanlar denize giriyor. Sahiller ve koylar halkındır. Bu koyun Antalya halkına kalmasını istiyoruz” dedi.