Öztrak: Günahları o kadar çok ki hangi birini sayalım

Öztrak özetle şunları söyledi;







“700 hektar alan yangında kül oldu. Bakanlıktaki inatlaşma sonucu uçaklar beklerken ormanlar yanıyor.





17 Ağustos’un üzerinden 20 yıl geçti. Şehirlerimiz depremlere hala hazır değil. 25 yıl sonra yöneten kadrolar İstanbul’a ihanet ettiklerini kabul ettiler. Yandaşların talan ettiği İstanbul’u bunların elinden alıp CHP’ye emanet ettiler.





14 Ağustos’ta AKP 18. kuruluş yıldönümünü kutladı. Bu partiye gönül vermiş yurttaşlarımızı kutluyoruz.





Artık AKP’lilerin bir kısmının partilerini kambur olarak görmeye başladıkları anlatılıyor. Herhalde yeniden gömlek değiştirme vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Yeni parti ile 17 yılın günahlarından arındıklarını zannediyorlar. Günahları o kadar çok ki hangi birini sayalım.





2011’e kadar kardeş dedikleri Esad’ı 2011’den sonra kalleş ilan ettiler.







17 yılda özelleştirme diyerek kamu varlığını satıp savdılar. Ellerinde bir şey kalmayınca hazine arazisini satışa çıkardılar. O da yetmeyince Tank Palet’i satışa çıkardılar. Tepki gelince seçim öncesi geri adım attılar.Şimdi özel şirket eliyle yapmaya çalışıyorlar. Kararname neden gizleniyor. Artık gerçekler ortaya çıkacak diye kararnameleri yayınlamaktan çekinir oldular.







Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı çıkan vatandaşlarımız Adapazarı’nda oturma eylemi başlatıyorlar.





O da yetmeyince ihtiyat akçesine, milletin kefen parasına el koydular.





AKP’nin 18. yılında ne adalet var ve hukuk var. 18. yılda tek adam ve sosyete damattan başka görüntü yok.





Ülkede işssiz sayısının 8 milyona dayandığını görüyoruz. Bu rakamları 2014’teki küresel krizde dahi görmedik.





Şahlannışa geçen ekonomi değil işsizlik, vatandaşın sesini duymayan saray sosyetesi.





Çay da haziran ayından sonra bu kez de yüzde 15 zamlandı.





Hukuk insanların hukuksuzluğa çanak tutması gerçekten vahim.”