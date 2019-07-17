Özsüt de krizde

"Özsüt" markasıyla faaliyet gösteren STP Gıda Sanayi Ticaret A.Ş firmasında çalışan çok sayıda işçinin maaşları sektördeki kriz gerekçe gösterilerek yaklaşık üç aydır ödenmiyor.







Duruma tepki gösteren işçiler İstanbul Kadıköy’de Özsüt şubesi önünde dört gündür eylem yapıyor.





Eyleme, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) gibi siyasi partiler de destek olurken, işçilerin anlattığına göre Türkiye genelinde merkeze bağlı çalışan 5 şubenin çalışanları maaşlarını alamıyor.





İşçilerden Umut Marangoz yaptığı eylem sonucu kendisine ödeme yapıldığını, ancak haklarını alamayan arkadaşları için eyleme devam ettiğini söyledi.





ŞUBE KAPANDI, MAAŞLAR ÖDENMEDİ





Marangoz şöyle konuştu: “Kapanan bir Özsüt şubesinde çalışıyordum. Şube kapandıktan sonra 2,5 aylık maaş ve mesailerimiz yatırılmadı. Sonrasında ben tek başıma bir eylem yaptım ve hakkımı yatırdılar. Ben çıkarılan arkadaşlarımın maaşları yatırılıncaya kadar parayı çekmedim ve onlardan bir söz aldım; ayın 11'ine kadar maaşları yatıracaklarını beyan ettiler. Sonrasında arkadaşlarımızın maaşları yatmadı. Özsüt sözünü tutsun, hakkımızı versin.”





Özsüt'ün maaşlarını ödemediği eski çalışanları Kadıköy şubesi önünde oturma eylemi başlattı.





CHP KADIKÖY İLÇE BAŞKANINDAN DESTEK





Cumhuriyet'in haberine göre eyleme destek veren CHP Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin ise, “Şu anda işletme yeni işçiler alarak müşterilerine hizmet veriyor, ama bu arkadaşlara alın terlerinin karşılığını vermiyor. O sebeple sokaktalar." ifadelerini kullandı.





Narin, "16 bin TL alacağı olan bir işçiye 300 lira para yatırarak işletmeye karşı mücadele edenlerin geri çekilmesini istiyor.” diye konuştu.





TİP Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis’te yaptığı basın toplantısında işçilerin mağduriyetine dikkati çekmişti: ”Özsüt'ün patronu, Boğaz'da trilyonluk villalarda, yalılarda yaşıyor ancak işçilerin birkaç bin liralık alacağını ödemiyor. Birileri yalılarda yaşarken işçiler hakları için sokaklara çıkmak zorundadır."



