Samanyolu Haber /Gündem / Özlediğiniz Ramazan bu sene MC EU TV'de /14 Mayıs 2018 21:27

Özlediğiniz Ramazan bu sene MC EU TV'de

Özlediğiniz Ramazan Programları bu yıl MC EU TV'de

İftar Zamanı MC EU TV'de

Reha Yeprem'in sunumuyla  özlediğimiz İftar Zaman'ı MC EU TV'de... Özlenen Ramazan programları Çarşamba akşamı başlıyor... 30 Gün boyunca İftar Zamanında ekranlarınıza konukl olacak....   

MC TV Uydu frekans bilgileri

Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan MC TV'nin yayını www.mceu.tv web sitesinden ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. MC TV You Tube Kanalı

Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan ve mceu.tv internet adresinden canlı olarak seyredilebilen kanala aynı zamanda Youtube üzerinden de erişmek mümkün. 


MC EU TV yayınına cep telefonunuzdan iOS ve Android uygulamalarını indirerek de ulaşabilirsiniz





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