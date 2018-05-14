Özlediğiniz Ramazan bu sene MC EU TV'de

Reha Yeprem'in sunumuyla özlediğimiz İftar Zaman'ı MC EU TV'de... Özlenen Ramazan programları Çarşamba akşamı başlıyor... 30 Gün boyunca İftar Zamanında ekranlarınıza konukl olacak....
MC TV Uydu frekans bilgileri
Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6
Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan MC TV'nin yayını www.mceu.tv web sitesinden ve Youtube kanalından da canlı olarak izlenebiliyor. MC TV You Tube Kanalı
Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan ve mceu.tv internet adresinden canlı olarak seyredilebilen kanala aynı zamanda Youtube üzerinden de erişmek mümkün.
MC EU TV yayınına cep telefonunuzdan iOS ve Android uygulamalarını indirerek de ulaşabilirsiniz