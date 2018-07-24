Samanyolu Haber /Spor / Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor? /24 Temmuz 2018 20:00

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli takımını bırakması Almanya'da yaşayanlar tarafından nasıl değerlendiriliyor?

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

Bold Medya sokakta hem Almanların hem de Türklerin nabzını tuttu
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Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

Özil'in bırakmasına sokaktaki Almanlar ne diyor?

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