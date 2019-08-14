Samanyolu Haber /Spor / Özil'e saldırı girişimiyle ilgili iki kişi tutuklandı /14 Ağustos 2019 12:37

Özil'e saldırı girişimiyle ilgili iki kişi tutuklandı

Arsenalli futbolcu Mesut Özil ile takım arkadaşı Sead Kolosinac'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunan iki kişi gözaltında.Arsenalli futbolcu Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu değerlendirilen iki kişi tutuklandı.

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Açıklamayı İngiltere polisi yaptı. Yakalanan isimlerin 27 yaşındaki Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci'nin olduğu belirtildi. İngiltere polisi, iki ismin kamu düzenini bozmak ve araç çalmaya teşebbüs suçlamasıyla 6 Eylül'de mahkemeye çıkarılacağını söyledi. 

İki motosikletli, 25 Temmuz'da Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolosinac'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuştu. Arsenal, Özil ve Kolasınac'ı Premier Lig'de ilk hafta oynayacağı Newcastle United maçının kadrosuna güvenlik endişesiyle dahil etmemişti.
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