Samanyolu Haber /Spor / Özil tartışmasında Alman Federasyon Başkanı'ndan özeleştiri /26 Temmuz 2018 16:39

Özil tartışmasında Alman Federasyon Başkanı'ndan özeleştiri

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı (DFB) Reinhard Grindel, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı açıklayan Mesut Özil'le ilgili bazı konularda hatalı olduğunu itiraf etti. Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdikleri fotoğrafı eleştirdiğini hatırlatan Grindel, "Bunun ırkçı sloganlar çağrıştırılarak istismar edilmesinden dolayı çok üzgünüm" dedi.

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Reinhard Grindel, DFB'nin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, milli takımın Dünya Kupası'ndaki sportif performansının birçok şeyin sorgulanmasına yol açtığını belirterek, "Elbette bu süre boyunca daha iyi ne yapabilirim diye kendime de soruyorum. Kişisel eleştirimin beni vurduğunu açıkça itiraf ediyorum. Daha da ötesi, meslektaşlarımın, tabandaki birçok gönüllünün ve DFB'deki personelin ırkçılıkla ilişkilendirilmesine üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafı eleştirdiğini hatırlatan Grindel, "Bunun ırkçı sloganlar çağrıştırılarak istismar edilmesinden dolayı çok üzgünüm" görüşünü paylaştı.

'IRKÇILIĞIN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU SÖYLEMELİYDİM'

Grindel, "Başkan ve bir insan olarak, federasyon olarak açık bir şekilde herhangi bir ırkçılığın dayanılmaz, kabul edilemez ve tahammül edilemez olduğunu söylemeliydim. Bu Jerome Boateng için, Mesut Özil için ve göçmenlik geçmişine sahip tüm oyuncular için geçerliydi" değerlendirmesinde bulundu.

Amatör ve profesyonel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğine atıfta bulunan Grindel, bundan sonra toplumda devam eden uyum tartışmasını derinlemesine ele alacaklarını, tekrar sportif başarının kazanılması için gerekli çalışmaların hızla yapılacağını ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliğinin kazanılmasının ortak bir hedef olduğunu kaydetti.

Açıklama, Alman medyasında Grindel'in bazı hatalar yaptığını kabul ettiğini ancak görevinden ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı şeklinde yorumlandı.
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