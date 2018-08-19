Samanyolu Haber /Spor / 'Özil için kendimi siper etmeliydim...' /19 Ağustos 2018 22:15

'Özil için kendimi siper etmeliydim...'

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil olayında hatalı davrandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, ırkçı saldırılar karşısında Mesut Özil'e daha fazla destek vermiş olması gerektiğini söyledi.

29 yaşındaki Özil Türk kökenli olduğu için ırkçılığa ve ayrımcılığa uğradığını söyleyerek geçen ay Almanya ulusal futbol takımından emekliye ayrıldığını açıklamıştı.

Özil Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesi nedeniyle Almanya'da yoğun eleştiri almıştı.

Arsenal'in yıldız futbolcusu Özil, milli takımdan emekliye ayrılırken yaptığı açıklamada Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrasında DFB Başkanı Grindel'in kendisine yeterince sahip çıkmadığını söylemişti.

Almanya'da yayınlanan Bild gazetesine konuşan Grindel, konuyu daha farklı ele almış olması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Irkçı saldırılar karşısında daha net bir pozisyon almalıydım ve kendimi Özil'e siper etmeliydim. Bu tip saldırılar kabul edilemez, bunlara karşı daha net ifadeler kullanmalıydım. Özil Federasyon tarafından yalnız bırakılmış hissettiği için üzgünüm."

Almanya bu yaz Rusya'daki Dünya Kupası'nda son 80 yılın en erken elenişini yaşayarak gruplardan çıkamamıştı.

Özil takımın Rusya'daki kötü performansı nedeniyle de eleştiriliyordu.

'ELENMEMİZİN SORUMLULUĞUNU BİR KİŞİYE YIKMAK ABSÜRD OLURDU'

Grindel ayrıca, "Benim için takım kazanırsa birlikte kazanır, kaybederse birlikte kaybeder. Elenmemizin sorumluluğunu bir kişiye yıkmak absürt olurdu" dedi.

DFB'nin başına 2016'da geçen 56 yaşındaki Grindel, takımın teknik direktörü Joachim Löw ile Özil arasında bir tartışma olmadığını fakat Özil bir gün takıma geri dönmek isterse bunun Löw ve yönetim kurulunun onayı ile olabileceğini söyledi.

Takımla taraftarların son aylarda birbirlerinden uzaklaştığını belirten Grindel, bunu terse çevirmek için daha fazla halka açık antrenman yapmak ve bilet fiyatlarını düşürmek gibi alternatifleri değerlendirdiklerini, tüm takıma dair pazarlama çalışmalarının da gözden geçirildiğini açıkladı.
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