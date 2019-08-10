Samanyolu Haber /Dünya / Özil güvenlik gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı /10 Ağustos 2019 14:33

Özil güvenlik gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı

Londra’da önceki hafta bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Arsenalli oyuncular Mesut Özil ve Sead Kolasinac pazar günü Newcastle United ile yapılacak maçın kadrosuna güvenlik gerekçesiyle alınmadı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den yapılan yazılı açıklamada Mesut ve Kolasinac'ın ligin pazar günü yapılacak açılış maçında deplasmanda Newcastle United'a karşı forma giymeyeceği bildirildi.

Arsenal kararın gerekçesi olarak 'polisin soruşturduğu başka güvenlik hadiselerini' gösterirken, bunların ayrıntısı hakkında bilgi vermedi.

"Oyuncularımızın ve ailelerin güvenliği daima birinci önceliğimizdir." ifadesi kullanılan açıklamada, "Bu kararı oyuncularımız ve temsilcileri ile müzakere ederek aldık. Polisle temastayız ve oyuncularımız ile ailelerine destek vermeyi sürdürüyoruz." denildi.

Açıklamada, "Oyuncularımızı en kısa zamanda yeniden takımda görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Mesut Özil'in kullandığı aracı takip etmiş ve bıçaklı saldırı girişiminde bulunmuştu.

Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde Mesut'un kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görülüyordu. 

Mesut Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istemiş, restoran personelinin gelmesiyle kaskla yüzlerine gizleyen saldırganlar kaçmıştı.

İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlatmış ancak herhangi bir gözaltı yapılmamıştı.
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