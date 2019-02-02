Özhaseki'den yine Gökçek'e taş: Ankara'da ak belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz!

Melih Gökçek'i kampanyasından dışlayan Mehmet Özhaseki ilginç sözler söylemeye devam ediyor.





"Biz içinde bulunduğumuz bu ortam itibarıyla sadece particilik yapmak için bir araya gelmiş insanlardan oluşmuyoruz. Bizim bir derdimiz, bir davamız var. Bu dert de bu milletin derdidir. Bu dava milletin ve ümmetin davasıdır." iddiasında bulunan Özhaseki, Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosuna da değinerek, "11 maddelik manifestoya sonuna kadar bağlı kalacağız. İnşallah Ankara'da da ak belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz ve tüm Türkiye'ye örnek olacağız." dedi.





'MELİH BEY, BİZİM STRATEJİMİZİN PARÇASI DEĞİL'





Özhaseki, Melih Gökçek ile ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine de şunları kaydetti: "Bakın şunu net söylemeliyim. Melih bey, 25 yıl emek vermiş bir arkadaşımız. Yaptıklarından dolayı eline sağlık, teşekkür ederiz. Kendi döneminde güzel işler yapmıştır. Yaptıklarını ben eleştirmiyorum; ancak konuşacak bir cümle bulsam söylerim, 'Eline sağlık' derim. Onun ötesinde bir şey söyleyemem. Ancak biz AK Parti genel merkezi olarak, il başkanlığı olarak bir strateji izleyerek, seçimlere kadar bir çalışma içerisindeyiz. Melih bey, bizim bu stratejimizin bir parçası değil. Melih beye 'Lütfen şunları söyle' demiyoruz; ama yıllardır Ankara'da belediye başkanlığı yapmış birisi. Kendine has üslubu ile tarzı ile eğer doğru gördüğünü 'Doğru', eğri gördüğünü 'Eğri' diyorsa o da kendi takdiri; ona ben karışamam. Şahsen benden izin alarak televizyonlara çıkıp bir şey söylemiyor, benimle istişare ederek tabi ki yapmıyor. Ben de dışarıdan izliyorum herkes gibi. Ankara hakkındaki fikirlerini, düşüncelerini paylaşıyor. Ankara'yı da çok seviyor, o da onun takdiri."