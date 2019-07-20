Samanyolu Haber /Gündem / Özhaseki: CHP Hitler'in taktiğini tutturdu /20 Temmuz 2019 18:14

Özhaseki: CHP Hitler'in taktiğini tutturdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erzurum'da 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda konuştu. Özhaseki, CHP'yi kastederek, "Hitler'in propaganda bakanının 'çok yalan söyleyin ve ısrar edin' taktiğini tutturdular" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir otelde düzenlenen ‘Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’nda konuştu. Özhaseki, toplantıda belediyeciliğin tarihini ve belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

‘MİLLETİN GÖZÜNÜ BOYAYARAK İŞBAŞINA GELDİLER’

Özhaseki, belediyeciliğin zorlayarak yapılacak iş olmadığına işaret etti. Özhaseki, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için, “Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’ın eski söylemlerini bir anda bıraktı. ‘Laiklik, Cumhuriyet elden gidiyor’ gibi şeyler söylemiyorlar” dedi.

Özhaseki, Adolf Hitler’in Propaganda Bakanı Joseph Goebbles’i kastederek şöyle devam etti: “Hitler’in propaganda bakanının ‘çok yalan söyleyin ve ısrar edin’ taktiğini tutturdular ve bunun neticesinde milletin gözünü boyayarak bazı yerlerde işbaşına geldiler. Çok şükür aramızda çok farklar var ama bazı yerlerde ne yazık ki bu taktiğe inanıldı. Belediyecilik tarihinde CHP çöp, çukur, çamur ve militan kadrolarla anılır. Belediye seçimleri öncesinde ‘biz hiçbir arkadaşı işten çıkarmayacağız’ dediler ve sözlerinde durmadılar, yüzlerce insanı işten çıkardılar. Algı operasyonlarıyla şimdi kendilerini pazarlamak ve parlatmakla meşguller.”

‘HDP’Lİ BELEDİYELERİN NEREDEYSE HEPSİ SIFIR’

Özhaseki, HDP’li belediyelerin mali durumu için de konuştu. Özhaseki şöyle devam etti: “Bir de HDP’miz var. Nasıl bir mantıkla hareket ettiklerinin farkındasınız, hizmet umurlarında değil. Kafalarındaki bölücülüğe yol açmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kanunda personel giderleri bütçenin yüzde 30’unu aşamaz diyor. HDP’li belediyeler kayyuma geçtiklerinde Hakkari’de yüzde 67,8, Iğdır’da yüzde 91,8, Sur’da yüzde 81,8 personel giderleri var. Geriye hizmet kalmıyor. Yatırım bütçelerine bakıldığında Van’da yüzde 6,2, Yüksekova’da 2,1, Hani’de yüzde sıfır görünüyor. Öz kaynaklara bakıldığında HDP’li belediyelerin hepsi neredeyse sıfır.”
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