Özgür Gündem davasında gazeteci Ayşe Düzkan cezaevine girdi

Türkiye'de hukukun ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Düzkan, "Ne zaman bir ülkede saklanacak bir şey varsa o zaman basın özgürlüğü kısıtlanır" diye konuştu.





Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği davasında 18 ay hapis cezası alan gazeteci Yazar Ayşe Düzkan, kesinleşen cezasını yatmak üzere bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Avukatıyla birlikte infaz bürosuna giden Düzkan, yapılan işlemlerin ardından polis nezaretinde Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.





?Savcı görüşmesi öncesi Evrensel'den Cansu Pişkin'e konuşan Düzkan, Türkiye'de uzun tutukluluk sürelerine dikkat çekerek, "Bunun yanında benim cezaevine giriyor olmam devede kulak" dedi.





Düzkan, tutuklu gazeteci sayısını hatırlatarak, "Ne zaman bir ülkede saklanacak bir şey varsa o zaman basın özgürlüğü kısıtlanır" diye konuştu.





?Düzkan'ı Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi yalnız bırakmadı.





Düzkan, adliye önünde kendisine destek olmak için gelen arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra avukatıyla birlikte infaz bürosuna gitti. Düzkan burada dosyası hazır edilinceye kadar adliye içerisindeki karakolda bekletildi ve işlemlerin ardından polis nezaretinde Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.