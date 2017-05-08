"Özerklik toplantısına eski MİT müsteşarı ile katıldım"

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, terör örgütü üyeliğinden tutuklu olarak yargılandığı Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS sistemiyle verdiği ifadesinde demokratik özerkliğin tartışıldığı Demokratik Toplum Kongresi toplantısına, kendisiyle birlikte eski bir MİT Müsteşarı'nın da katıldığını iddia etti.







Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan, 30 Ocak günü yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in yargılanmasına devam edildi.





HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, Terör örgütü üyeliği ve Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasına, HDP'li Baluken Sincan Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile avukatları ise duruşma salonunda katıldı. Duruşmayı HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca, Dilek Öcalan ve Mahmut Toğrul da izledi.





"3 AYDIR TECRİT KOŞULLARINDA TUTULUYORUM"





Duruşmada savunması alınan İdris Baluken, tahliye edildikten sonra sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olduğunu ve tam ameliyat olduğu gün hakkında yeniden tutuklama kararı verildiğini belirterek şunları söyledi:





"3 ay fizik tedavi görmem gerekiyordu. Ameliyattan 3 gün sonra hastaneye baskı yapılarak, tutuklandım. Buraya, yani Sincan Cezaevi'ne tecrit koşullarına alındım. İçeride durumu ağır olan hasta tutuklular var. 3 aydan beri tecrit koşullarında tutuluyorum. Burada bir kez hastaneye götürüldüm. Mutlaka fizik tedavi görmem konusunda rapor verildi. Yaptığım konuşmaların tamamı parti tüzügünde var. Biz tüm parti çalışmalarında 'ortak vatan, demokratik cumhuriyet ve demokratik özerklik' projesini kabul etmişiz. Bu bizim parti programımızda var. Eğer bu suç olsaydı Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay bununla ilgili süreci başlatırdı. HDP üyesi olarak, partimin programlarına katılmaktan daha doğal birşey olamaz. İddianameye konu konuşmaları defalarca meclis kürsüsünden yaptım. Bu konuşmaların tamamı yasama sorumsuzluğu ve kürsü dokunulmazlığı kapsamındadır. TBMM herhangi bir yasak getirmediği sürece, bu konuşmaları dışarıda yapmam engellenemez."





DTK TOPLANTISINA ESKİ MİT MÜSTEŞARI KATILDI





Hakkında Demokratik Toplum Kongresi'ndeki toplantılara katıldığı yönünde suçlamalar olduğunu belirten Baluken şöyle devam etti:





"Demokratik özerkliğin tartışıldığı bir DTK toplantısına eski MİT Müsteşarı ile birlikte katıldım. Toplantı arasında karşılıklı yemek yedik, tartıştık. Bu eski MİT Müsteşarı, tüm kamuoyunun bildiği isimdir. Bu nasıl bir yasadışı faaliyettir ki ben MİT Müsteşarı ile toplantıya katılmışım. Demokratik özerklik ile ilgili mecliste sayısız konuşma yaptım. Hatta yaptığım bir konuşmayı MHP milletvekilleri gelip tebrik etmişti. Hakkımda fezlekeyi hazırlayan kolluk güçleri ve savcıların çoğu paralel devlet yapılanmasından dolayı tutukludur. Çözüm sürecinde tüm çalışmaların içinde yer almış bir milletvekiliyim. Devletin en üst düzey yetkilileriyle, dönemin başbakanından ilgili bakanlarına kadar en mahrem toplantılara, en önemli çalışmalara katılmış biriyim. Belli ki çözüm sürecinin bitmesi hedeflenmiştir. Belki dönemin başbakanına gidebilecek farklı bir süreç amaçlanmıştır. Devleti ele geçirme gibi özel bir arayış üzerinden bir hazırlık yapılmış gibi görünmektedir."





BİR HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU





Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, İdris Baluken'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkemenin üye hakimi, sanığın savunmasının alınmış olması, etki edebileceği bir delil bulunmaması ve tutuklama tedbirinden elde edilmek istenen sonucun adli kontrol ile de elde edilebileceğini gerekçe göstererek, Baluken'in tutukluluk halinin devamı kararına muhalefet şerhi koydu. Duruşma ertelendi.