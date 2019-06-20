Samanyolu Haber /Ekonomi / Özelleştirilip Albayrak Grubu'na verilmişti /20 Haziran 2019 20:29

Özelleştirilip Albayrak Grubu'na verilmişti

Özelleştirilmesi büyük tepki çeken şeker fabrikalarından Albayrak Grubu’na verilen Erzurum ve Erzincan’daki fabrikalar için bu yıl 39 milyon lira modernizasyon teşviki verildi. Albayrak Grubu ayrıca KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi, faiz desteği gibi teşviklerden de yararlanacak.

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Türkiye ekonomisi için kritik önemdeki şeker fabrikaları geçen yıl tüm tepkilere rağmen özelleştirilirken, aradan bir yıl geçmeden özel sektöre milyonlarca lira tutarında teşvikler verilmeye başlandı.

Gazete Duvar’ın haberine göre; Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarını geçen yıl mayıs ayında ihale yoluyla alan Albayrak Turizm Şirketi de, teşvikten payını aldı.

Albayrak Turizm’e Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları için bu yıl nisan ayında 39 milyon 236 bin 972 lira ‘modernizasyon’ teşviki verildiği ortaya çıktı. Teşvikin Albayrak Turizm şirketine ödendiği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında ‘2019 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi’adıyla yayımlanan tebliğde görüldü.

Ayrıca yayımlanan tebliğde yer alan bilgilere göre şirkete modernizasyon teşvikinin yanında ‘öngörülen destek unsurları’ da veriliyor. Bu unsurlar içinde ‘KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, vergi indirimi (yüzde 80), YKO yüzde 40, sigorta primi işveren hissesi 7 yıl’ bulunuyor.

287 MİLYONA SATILMIŞTI

Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları geçen yıl satışa çıkarılmış, fakat teklif gelmeyince iki fabrika birlikte satışa sunulmuştu. Özelleştirme İdaresi tarafından gerçekleştirilen satışta fabrikalar, 287 milyon lira bedelle iktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Turizm Şirketi’ne satılmıştı.

2018 yılında aralarında Elbistan, Alpullu ve Burdur Şeker Fabrikası’nın da olduğu 10’dan fazla şeker fabrikası özelleştirilmişti.
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