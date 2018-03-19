Samanyolu Haber /Ekonomi / Özelleşen fabrika kapanıyor mu, açık mı kalıyor? /19 Mart 2018 15:12

Özelleşen fabrika kapanıyor mu, açık mı kalıyor?

Hükümetin özelleştirmelere karşın kurumların kapanmayacağı yönünde yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin kapanmayacağı yönünde açıklaması sonrasında CHP, harekete geçti.

Bugüne kadar özelleştirilen kurumların özelleştirmelerden sonraki durumunun ne olduğunu soran CHP'nin araştırmasında aralarında SEKA fabrikaları, Sümer Holding, Türkiye Denizcilik İşletmesi limanlarının bulunduğu toplam 52 işletme özelleştirilmelerin ardından kapandığı, bu işletmelerde çalışan yaklaşık 8 bin kişi işsiz kaldığı belirtildi.

İklim Öngel'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre CHP’nin araştırmasında hükümetin özelleştirmelere karşın kurumların kapanmayacağı yönünde yaptığı açıklmaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Sümer Holding, Türkiye Denizcilik İşletmesi limanları, SEK işletmeleri, SEKA fabrikaları, et kombinalarının da arasında olduğu toplam 52 işletmenin özelleştirilme sonrasında kapadı. Kapanan işletmelerde çalışan 7 bin 891 kişinin ise işsiz kaldı. İşsiz kalanlarla birlikte aileleri de düşünüldüğünde özelleştirmelerin on binlerce kişiyi etkilediği anlaşıldı.

EKONOMİYE ZARAR 

CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ekonominin motoru kurumların önce kötü yönetilerek zarar ettirildiğini, ardından özelleştirildiğini söyledi. Kurumların özelleştirilmelerin ardından da kapatıldığını anlatan Erdoğdu, “‘İşsizlik başta olmak üzere ekonomi de zarar gördü. Buralarda üretilen ürünleri ithalatla karşılamaya çalıştık. Et ve saman ithal eder hale geldik. Fakirleşmiş bir ülke olduk” dedi.
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