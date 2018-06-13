Samanyolu Haber /Ekonomi / Özel sektör yurtdışı borcu 5.4 milyar dolar arttı /13 Haziran 2018 13:19

Özel sektör yurtdışı borcu 5.4 milyar dolar arttı

Nisan sonu itibariyle özel sektörün yurt dışı uzun vadeli kredi borcu 3.6 milyar dolar, kısa vadeli borç ise 1.8 milyar dolar arttı.

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Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, nisan sonu itibariyle 5.4 milyar dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 3.6 milyar dolar artarak 225.1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1.8 milyar dolar artarak 20.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 535 milyon dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 803 milyon dolar artışla 31.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 141 milyon dolar artmış, tahvil stoku ise 793 milyon dolar azalışla 3.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş durumda.

'BORCUN YÜZDE 50.7'Sİ FİNANSAL KURULUŞLARIN'

Dünya'nın aktardığına göre, söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2.8 milyar dolar arttığı, tahvil stoku ise 537 milyon dolar artışla 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon dolar artışla 12.5 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 1.4 milyar dolar artışla 4.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Sektör dağılımı incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla 225.1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50.7'sini finansal kuruluşlar, yüzde 49.3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 20.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.0'ını finansal kuruluşların, yüzde 24.0'ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 70.3 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir
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