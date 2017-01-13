Samanyolu Haber /Ekonomi / Özel sektör kısa vadede 69.5 milyar dolar dış borç ödeyecek /13 Ocak 2017 18:44

Özel sektör kısa vadede 69.5 milyar dolar dış borç ödeyecek

Uzun vadeli dış borçları 200 milyar doları aşan özel sektörün, önümüzdeki bir yıl içinde toplam 69.5 milyar dolar dış borç ödemesi gerekecek

Özel sektör kısa vadede 69.5 milyar dolar dış borç ödeyecek

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcu, kasım sonu itibarıyla 2015 yıl sonuna göre 10.3 milyar dolar artarak 205.7 milyar dolara yükseldi.

2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 104 milyon dolar azalarak 63.7 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 2.1 milyar dolar artışla 24.3 milyar dolar oldu. 

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan yalnızca anapara geri ödemelerinin toplam 69.5 milyar dolar tutarında olduğu hesaplandı.

Sektör dağılımı incelendiğinde, kasım sonu itibarıyla 205.7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51.7’sini finansal kuruluşlar, yüzde 48.3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
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