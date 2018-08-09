Özel hastanede acile giden kanser hastasına 900 lira ödeyemiyor diye bakmadılar

Birgün Gazetesi'ndeki habere göre ücreti ödeyemedikleri için acil durumdaki kardeşine müdahale edilmediğini söyleyen Derya Çıtakbaş, yaşananları şöyle anlattı:





“Kendi çabamla sosyal medya üzerinden bu durumun haberini yaptırdıktan sonra, İl Sağlık Müdürlüğü’nden arandım. Takip edileceği söylendi, ama üzerinin kapatılmasından kaygılıyım. Henüz takip edebileceğim bir dosya numarası ya da benzer bir bilgiye vakıf değilim. Kendi çabamla sosyal medya aracılığıyla gündemi canlı tutmaya çalışacağım.”





Kanser hastası kardeşinin 39 derece ateşi olmasına karşın tedavisinin yapılmadığını söyleyen Çıtakbaş, “Kemoterapi sonrası saatlerce ateşini düşürmeyi başaramadığımız 22 yaşındaki kanser hastası kardeşim Deniz’in ateşi 39 olup fenalaşınca apar topar, evimize yakın olan Şişli Memorial Hastanesi’ne götürdük. 15-20 dakika doktor gelmesini bekledik. Ardından Hasta Kabul Birimi’ne çağrıldım, yapılacak müdahale için 900 TL ödeme istendi. Evden apar topar çıktığım için bu ödemeyi yapacak durumda olmadığımı, ama zaten böyle bir ödemenin yasal olarak da mümkün olmadığını, kardeşimin kanser hastası olduğunu ve durumunun ciddiyetini ifade ettim” dedi.





Para mı önemli insan hayatı mı?





Kanser hastalarının tedavisinin ne kadar hayati olduğunu da hatırlayan Derya Çıtakbaş, “Bu hastaların ne derece ağır bir tedavi gördüğünü, bağışıklık sistemlerinin tükendiğini ve bizim için sıradan bir enfeksiyonun onlar için ölüm demek olabileceğini koca bir hastanenin bilmeme ihtimali yoktur herhalde. Tedavi, ilaç ve hatta cerrahi ücretlerinin kaldırıldığı bir hastalıktan acil serviste para alınmasının nasıl bir mantık olduğunu anlayabilir misiniz?” diye konuştu.





Hastaneye sundukları bütün çözümlerin reddedildiğini de kaydeden Çıtakbaş, sözlerine şöyle devam etti:







“Bana ‘Şimdi ekstra tahliller var, bu ücret onun için’ denildi. Asgari düzeyde müdahale edilmesini, gerekirse bahsi geçen ekstra işlemleri tedavi gördüğü devlet hastanesinde yaptırabileceğimi söyledim, reddedildi. Madem gideceğim, hastanın tekrar zaman kaybedeceğini ve diğer hastaneye götürebileceğim düzeye getirmelerini (ateş düşürücü vb.) talep ettim, reddedildi. Doktorla görüşmek istedim, o talebim de reddedildi.”





Hastaneden ayrılmaya çalışırken de sorun yaşadıklarını ifade eden Çıtakbaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Acil müdahaleyi yaparken görüşmeye devam etmelerini talep ettim, reddedildi. Sonuç alamayınca başka hastaneye gitmek için kimliğimi istedim, ısrarla kâğıt imzalamam gerektiği söylendi, imzalamayacağımı belirttim. Defalarca kimlik istedim, defalarca kâğıt imzalamam gerektiği söylendi. Velhasıl ne olduğuna bile bakamadan, elim ayağım titreyerek üzerine durumu özetleyen birkaç cümle yazmaya çalışıp imzaladım. Ertesi gün okuduğumda elbette başka bir hastaneye rızamla gitmeyi talep etmişim, kanser hastası kardeşimin, her nasılsa, Yeşil Alan’a dahil olduğunu ve durumunun stabil hale getirildiğini kabul etmişim!”





Hastane kabul etti





Konuyla ilgili olarak gazetenin ulaştığı Şişli Memorial Hastanesi’ndeki yetkililer böyle bir olayın yaşandığını kabul etti fakat hastadan yeşil alan hastası olduğu, onkolojik değil ateş rahatsızlığıyla başvurulduğu için ücret talep ettiklerini belirtti.









Birgün